Дачникам рассказали, как защитить деревья от ожогов и вредителей

Кору деревьев на участке следует обрабатывать известью или побелкой для защиты от ожогов, рассказал президент ассоциации садоводов России Игорь Муханин «Радио 1». Это важно делать весной, потому что нагревшаяся кора на морозе ночью лопается, объяснил он.

В нашей местности, особенно где черноземье, в весенний период наблюдаются очень сильные ожоги древесины. Когда морозно, но солнечный день, с южной стороны древесина нагревается, а ночью в мороз трескается от перепада температуры. Чтобы это предотвратить, белят либо известью, либо побелкой. Смысл в том, чтобы тёмную кору сделать белой — светоотражающей, — сказал Муханин.

Также он порекомендовал обрабатывать деревья однопроцентным медным купоросом против болезней и инсектицидами против вредителей. Самое важное время для обработки, по словам Муханина, длится с конца апреля до конца мая.

Ранее зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Однако произвольная проверка, результатом которой могут стать штрафы, по закону невозможна.