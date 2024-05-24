Дачникам рассказали, как уксус поможет избавиться от муравейника на газоне «БелНовости»: избавиться от муравейника на газоне можно с помощью уксуса и птиц

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Избавиться от муравейника на газоне дачникам помогут лимонный сок и уксус, рассказали эксперты издания «БелНовости». Также специалисты посоветовали использовать для этого приманки и даже хищников.

Отмечается, что муравейники могут доставить садоводам не только эстетический дискомфорт, но и нанести вред газону. Из-за строительства подземных ходов насекомые могут разрушать корневую систему растений и способствовать распространению вредителей.

Использование природных средств, таких как лимонный сок, уксус, отвар чистотела или перцовый раствор, может отпугнуть муравьев, не нанося вреда экосистеме сада, — сказано в материале.

Из других методов борьбы эксперты советуют механическое удаление, поскольку регулярная перекопка газона разрушит муравейники и нарушит жизнь колонии. Также можно использовать специальные приманки с инсектицидами, однако тут нужна осторожность, особенно при наличии детей или домашних животных.

Также можно попробовать привлечь естественных хищников, таких как птицы и некоторые насекомые, питающиеся муравьями. Наконец, снизить вероятность образования муравейников поможет правильный уход за газоном, констатируют авторы.

При этом перед борьбой с вредителями важно оценить масштаб проблемы и возможный вред для сада, сказано в материале. Иногда лучшим решением бывает мирное сосуществование с муравьями, поскольку полное уничтожение одного вида может привести к нарушению баланса в локальной экосистеме.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.