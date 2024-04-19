Дачникам рассказали, что проверить в загородном доме после зимы Инженер Петров: после зимы нужно осмотреть фундамент и стены дачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По приезде на дачу необходимо осмотреть ее фундамент, стены, крышу и крыльцо, поскольку за зиму там могли появиться проблемы, рассказали aif.ru инженер-проектировщик Андрей Петров и строительный эксперт Федор Васильев. По их словам, если выявить проблемы еще весной, их устранить будет проще и дешевле.

В первую очередь нужно осмотреть фундамент на наличие трещин, подтоплений и поселившихся животных, отметил инженер. Также следует проверить стены, в которых нередко появляются трещины, и крышу, которая могла прогнуться под слоем снега. Крыльцо тоже нуждается в осмотре, поскольку там могут сгнить доски, отчего расшатается вся конструкция.

Строительный эксперт Васильев подчеркнул, что в окнах и дверях могут возникнуть щели, из-за чего в доме появляется сквозняк. Зимой часто на дачах поселяются крысы и мыши, поэтому нужно проверить пол и все углы, в которых, к тому же, могла образоваться плесень и грибок.

Трубы и шланги рекомендуется осмотреть на предмет разрывов и проточек, добавил проектировщик. Нельзя забывать про сам участок, нужно убрать листву и ветки и спилить все, что засохло. Потом все это можно сжечь, например, в специальной бочке, а появившуюся золу использовать как удобрение на грядках.

Ранее агроном Михаил Воробьев посоветовал разрыхлить землю на грядках, чтобы провести с пользой время на даче во время майских праздников. Эксперт подчеркнул, что это поможет увлажнить почву: впоследствии можно будет меньше поливать посаженные растения. Кроме того, семена будут находиться во влаге.