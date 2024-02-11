Дачникам рассказали, что обязательно нужно сделать в феврале «КаспийИнфо»: уже сейчас дачникам нужно заняться черенкованием

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Перед посевом рассады в феврале всем дачникам рекомендуется воспользоваться одним из самых простых способов размножения растений — черенкованием, передает издание «КаспийИнфо». Этим процессом следует заняться еще зимой, чтобы повысить урожайность или увеличить количество декоративных растений, уточняется в материале.

В статье указывается, что черенкование легко и просто проводить в банке с обычной водой, либо с водой, в которой есть немного растворенного меда. При этом такой метод, при учете соблюдения всех надлежащих условий, подойдет даже для растений, считающихся трудно укореняющимися.

Однако важно понимать, что этот метод будет эффективен, если соблюдать ряд проверенных годами хитростей. Например, не все растения могут перенести смену воды, поэтому ее лучше доливать, а не менять. Также, подчеркивает издание, количество черенков в банке тоже играет свою роль: важно, чтобы их не было слишком много.

Имеет значение и состояние материнского растения — перед черенкованием нужно убедиться, что оно обеспечено калием и фосфором, а потребность в азоте должна быть удовлетворена не полностью, в противном случае черенки будут давать слабые корни.

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала, что в зимнее время, когда мало свежих овощей и фруктов, не обязательно принимать витаминно-минеральные комплексы. Эксперт объяснила, что все необходимые элементы организм получит, если сбалансированно питаться. Она отметила, что современные сельскохозяйственные технологии практически не влияют на содержание полезных веществ в овощах или фруктах.