Дачникам рассказали, что лучше всего сеять осенью Председатель «Садоводов России» Туманов посоветовал осенью сеять морковь

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Осенью лучше всего сеять морковь и свеклу, а также озимые культуры, например, чеснок, посоветовал дачникам председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. В разговоре с «Москвой 24» он пояснил, что эти культуры являются холодостойкими — их следует сажать поздней осенью, чтобы они не успели взойти. Они хорошо переживают зиму и первыми всходят весной.

Как правило, посев моркови и свеклы проводится за неделю, полторы или две до начала устойчивых холодов. Для Московской области это чаще всего конец октября, потому что, если будет теплое бабье лето, они начнут прорастать и просто погибнут, — отметил эксперт.

Он предупредил, что озимый чеснок сажается за две-три недели до устойчивых морозов. По словам Туманова, растения прекрасно чувствуют себя под снегом и способны пережить даже стойкие морозы. Это происходит из-за того, что снег представляет собой «одеяло» для таких овощей.

Снег — это лучшее одеяло для таких овощей. Если посадки укрыты им, то все будет в порядке. Даже при сорокаградусном морозе под снегом не будет ниже минус 5 градусов, — заключил эксперт.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ранее напомнил, что после окончания летнего сезона необходимо тщательно подготовить дачный участок к зиме. Следует убрать листву, урожай, а также обработать землю против болезней и вредителей.