Дачникам подсказали, как с пользой провести время на майских праздниках Агроном Воробьев: на майских праздниках стоит разрыхлить землю на грядках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы провести с пользой время на даче во время майских праздников, можно разрыхлить землю на грядках, посоветовал агроном Михаил Воробьев. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что это поможет увлажнить почву: впоследствии можно будет меньше поливать посаженные растения. Кроме того, семена будут находиться во влаге.

Можно заняться весенним закрытием влаги. То есть у тех грядок, где пока еще ничего не растет, нужно верхний слой порыхлить граблями, тогда не будет бесполезным испарение воды и впоследствии нужно будет меньше поливать, а сажать и сеять будете во влажную почву, — пояснил агроном.

Кроме того, следует обработать все опавшие в прошлом году листья. Их можно будет рассыпать толстым слоем на местах будущих грядок. Таким образом удастся защититься от сорняков и испарения влаги. Это позволит потратить меньше усилий на посадку растений. Воробьев отметил, что позже эти листья можно высыпать в компостную яму или выложить вокруг деревьев или кустарников. В начале мая рекомендуется сажать яровой чеснок, редис, репу, свеклу, зелень и капусту.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее рассказал, что обязательное требование об уточнении границ установлено только для дачных участков, находящихся в публичной собственности, предоставляемой без торгов. Парламентарий отметил, что уточнить границы земельного участка можно при выполнении кадастровых работ.