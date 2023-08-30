Дачникам предрекли волну «раскулачивания» Общественник Мезенцев не оценил новые критерии заброшенности дачных участков

В Госдуме предложили уточнить признаки, по которым участки в СНТ можно будет расценивать как неиспользованные и заброшенные, и если идея будет одобрена, по всей стране может прокатиться волна «раскулачивания» дачников, заявил в беседе с «Радио 1» лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев. Согласно инициативе, земельный участок смогут признать брошенным, если он захламлен более чем на 50% и не убирается в течение одного года.

То, что сегодня предлагается, вызывает большие сомнения. Если передать дополнительные полномочия органам местного самоуправления, то вполне возможно, что может начаться волна «раскулачивания» дачников по всей стране. Если такие изменения будут внесены, то многие собственники, которые добросовестно пользуются участком, но не всегда могут его содержать, могут попадать под критерии недобросовестных, — объяснил эксперт.

Он предложил не ужесточать критерии заброшенности участков и не давать дополнительные полномочия чиновникам по изъятию этой земли, а разрешить СНТ забрать эти участки в юридическую собственность, чтобы в дальнейшем распределить между заинтересованными членами товарищества.

Сейчас станет намного проще признать участок бесхозным и заброшенным. Администрация будет заинтересована в выполнении определенного плана для получения премий. Таким образом, могут начать грести всех под одну гребенку, — предположил Мезенцев.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук сообщил, что земельный участок в России смогут признать брошенным, если он захламлен более чем на 50% и не убирается в течение одного год. Это один из предварительных критериев, по которым садовые и огородные участки будут признаваться неиспользуемыми.