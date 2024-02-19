Дачникам объяснили, чем грозит уборка снега с участка Химик Дроганова: расчистка сугробов на даче приведет к гибели растений

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Снег является природным термоизолятором, он предохраняет почву от промерзания, поэтому расчистка сугробов на даче может лишить корни растений естественной защиты и привести к их гибели, рассказала в беседе с LIFE.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. По ее словам, промерзшая почва станет непригодной для рассады.

Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промерзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддается механической обработке. Это отсрочит дачный сезон, — предупредила специалист.

Она также напомнила, что растаявший снег станет естественным источником воды для растений весной. Для их роста почва должна содержать большое количество влаги. А если снежный покров слабый, развитие садовых и огородных культур может замедлиться, что негативно скажется на их продуктивности. Поэтому необходимо поспособствовать образованию мощного снежного покрова на участке и защищать выпавший снег от сдувания сильным ветром при помощи ветрозащитных ограждений — щитов, сплошных заборов или кустарников и деревьев. Снег, счищенный с дорожек и крыш, лучше распределить по территории участка, порекомендовала эксперт.

Ранее огородникам дали советы по высадке рассады в феврале. Это должны быть позднеспелые и медленно растущие культуры с длительным периодом вегетации: лук-порей, сельдерей, баклажаны, сладкий и горький перец, а также помидоры и капуста.