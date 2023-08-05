Дачникам назвали условия для получения миллиона рублей Гаврилов: дачник может получить миллион рублей, если сосед сдал участок под сотовую вышку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие монтируют базовую станцию сотовой связи

Дачники могут получить компенсацию в размере от миллиона рублей, если их соседи сдают в аренду участок в частном секторе под вышку сотовой связи, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, если вышка находится очень близко к забору, то она может нанести вред здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок. Парламентарий отметил, что соседи, сдающие землю под вышку, могут получать «хороший ежемесячный доход».

Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от миллиона рублей и выше, — сказал он.

Гаврилов добавил, что также можно потребовать сноса вышки сотовой связи, поскольку соседский участок в жилом секторе не предназначен для такого строительства. Ее демонтаж можно инициировать силами местной администрации или компании, которая возводила вышку.

По словам депутата, находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8–20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье.

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин ранее заявил, что с 1 октября 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определят правила пользования общим имуществом садовых товариществ. Парламентарий предложил прибегнуть к помощи Росреестра для решения конфликтных ситуаций.