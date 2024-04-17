Дачникам дали совет, как выбрать хорошие саженцы Агроном Лоторева: стволы хороших саженцев должны быть ровными

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При выборе саженцев нужно обращать внимание на их ствол, кору и высоту, рассказала «Радио 1» агроном отдела биологических исследований Елена Лоторева. По ее словам, сейчас самое время выбирать саженцы, поскольку их желательно высадить до 1 мая, пока земля в центральной части России еще влажная.

Стволики должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно 1 м 40 см, слив и вишен — поменьше, 1 м 20 см. Кора должна быть гладкой, без поранений и явных признаков искривления, внешне здоровая, не подсохшая. Если вы видите, что это не так, такие саженцы лучше не покупать, а выбрать что-то другое, — объяснила эксперт.

Агроном отметила, что можно выбирать саженцы и с открытой, и с закрытой корневой системой. Однако те, что с закрытой, выращиваются в контейнере и легче переносят пересадку, а также быстрее приживаются.

Для растений с закрытой корневой системой нет критических сроков посадки, поскольку их можно в любое время переместить в землю, но тогда придется обильнее поливать их летом, добавила Лоторева. А растения с открытой корневой системой рекомендуется высадить в крайнем случае в середине мая.

Ранее специалисты Россельхознадзора рассказали, что стебли хорошей рассады должны быть гладкими, прямыми и без трещин. По их словам, при сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение.