«Да пусть светят»: в СПЧ прокомментировали акцию в поддержку Навального

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал предстоящую акцию в поддержку политика Алексея Навального, на которой активистам предлагается светить фонариками на телефонах во дворах жилых домов.
Да пусть светят, — сказал он.
Правозащитник отметил, что силовики, скорее всего, задержат людей, если они выйдут на центральные улицы городов, а не во дворы. Такое заявление он
Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 февраля (День всех влюблённых) новую акцию протеста. Он призвал россиян выйти в определённое время во дворы своего дома, включить фонарики на телефоне и направить их вверх. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесли постановление суда о его аресте.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.