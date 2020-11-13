Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/1fa8aaac-2678-11eb-927a-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и третья жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщила, что не рассчитывает получить наследство после его смерти. О кончине артиста стало известно 14 ноября.

То, что, возможно, было оформлено на меня — этого давно на бумагах нет. Армен Борисович в последнее время не очень понимал, что подписывает. Это было видно по его состоянию. У нас не было общего имущества. Никаких судов на этот счёт также не было, — сообщила порталу Teleprogramma Цымбалюк-Романовская.

Она пояснила, что рассталась с Джигарханяном три года назад. По её словам, театр был смыслом его жизни, его любили миллионы зрителей, и «всё, что он сделал для искусства и кинематографа, — это золотые страницы». Также пианистка рассказала, что у бывшего супруга было много хронических заболеваний. При этом друзья с ним поступили «очень жестоко», изменив его образ жизни в худшую сторону.

Как писал NEWS.ru, единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра сообщил, что изначально завещание было составлено на Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака. Режиссёр, который был старше своей супруги на 40 лет, обвинил её в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода Джигарханян воссоединился с прежней женой Татьяной Власовой.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.

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