16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве Джигарханяна

15:35, 14 ноября 2020 84 282
Виталина Цымбалюк-Романовская Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и третья жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщила, что не рассчитывает получить наследство после его смерти. О кончине артиста стало известно 14 ноября.

То, что, возможно, было оформлено на меня — этого давно на бумагах нет. Армен Борисович в последнее время не очень понимал, что подписывает. Это было видно по его состоянию. У нас не было общего имущества. Никаких судов на этот счёт также не было, — сообщила порталу Teleprogramma Цымбалюк-Романовская.

Она пояснила, что рассталась с Джигарханяном три года назад. По её словам, театр был смыслом его жизни, его любили миллионы зрителей, и «всё, что он сделал для искусства и кинематографа, — это золотые страницы». Также пианистка рассказала, что у бывшего супруга было много хронических заболеваний. При этом друзья с ним поступили «очень жестоко», изменив его образ жизни в худшую сторону.

Как писал NEWS.ru, единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра сообщил, что изначально завещание было составлено на Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака. Режиссёр, который был старше своей супруги на 40 лет, обвинил её в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода Джигарханян воссоединился с прежней женой Татьяной Власовой.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.

Russia Look

Здравствуй, это я, 1965 год

Russia Look

Новые приключения неуловимых, 1968 год

Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Мужчины, 1972 год

Russian Look

Здравствуйте, я ваша тётя!, 1975 год

kinopoisk.ru

Звезда надежды, 1978 год

Russian Look

Сцена из спектакля Беседы с Сократом, 1981 год

Владимир Родионов/РИА Новости

Тайны мадам Вонг, 1986 год

Russia Look

Russian Look

Город Зеро, 1988 год

Russian Look

Две стрелы. Детектив каменного века, 1989 год

Russian Look

Vladimir Myshkin/Russian Look

Lev Sherstennikov/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Anatoly Lomohov/Russian Look

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Natalya Loginova/Russian Look

Театр п/р Армена Джигарханяна

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео