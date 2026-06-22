Цветы с бахромчатыми и гофрированными лепестками: нежность и кружево в саду

Цветы с бахромчатыми и гофрированными лепестками: нежность и кружево в саду

Если вы хотите добавить в сад нотку нежности, воздушности и изысканности, посадите цветы с бахромчатыми, рассеченными или гофрированными лепестками — они напоминают кружево, парящее над клумбой.

Гвоздика турецкая: ее махровые соцветия-щитки диаметром до 10 см состоят из десятков мелких цветков с бахромчатыми краями, собранных в пестрые «шапки» белого, розового, малинового, бордового и двухцветного окраса, причем цветет она с июня по август.

Флокс метельчатый «Зенобиа» —сорт с уникальными лепестками: они гофрированные, волнистые, с бахромчатым краем, напоминающим кружево, окраска — розовая, а аромат у этого флокса сильный, медово-пряный.

Фото: D-NEWS.ru

Хризантема маргаритколистная обманчиво похожа на обычную ромашку, но ее лепестки имеют изящную бахрому по краю, что придает цветку особую легкость и воздушность.

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