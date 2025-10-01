Цветок для оранжевой клумбы: бросьте семена в октябре — весной они дружно взойдут

Календула — идеальный цветок для оранжевой клумбы в саду без хлопот: просто бросьте ее семена на землю в октябре, и весной они дружно взойдут, создавая солнечный ковер из оранжевых и желтых цветов.

Календула не требует ухода, она отпугивает вредителей, обеззараживает почву. Главные преимущества календулы: морозостойкость, засухоустойчивость, способность цвести с июня до заморозков и самосев, который обеспечивает цветение год за годом.

В октябре выберите солнечный участок, рассыпьте семена по поверхности почвы, слегка присыпьте землей и оставьте до весны — полив не нужен! Весной всходы проредите, оставив между растениями 15–20 см.

Посадите календулу осенью — и вы получите неубиваемый цветок, который будет радовать вас даже при полном отсутствии заботы.

