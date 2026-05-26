Цветок больше не капризничает: простой уксусный секрет для пышного спатифиллума дома

Спатифиллум многие считают неприхотливым, но на деле этот цветок быстро показывает характер. Стоит пересушить землю или перелить воду — и листья чернеют, а о цветении приходится забыть надолго. Есть простой домашний способ, который помогает вернуть растению силы без дорогих удобрений.

Секрет в легком подкислении почвы. Спатифиллум любит слабокислый грунт, а обычная водопроводная вода со временем делает его слишком щелочным. Из-за этого корни хуже усваивают железо, калий и магний. Цветок начинает «голодать»: рост замедляется, кончики листьев сохнут, а бутоны не появляются месяцами.

Исправить ситуацию можно обычным белым уксусом. На 1,5 литра воды достаточно добавить 1 чайную ложку, хорошо размешать и использовать раствор для полива.

Важно помнить о мере. Такой водой поливают только по уже влажной земле и не чаще одного раза в три месяца. Этого хватает, чтобы поддерживать нужную кислотность и помочь растению снова выпускать свежие листья и цветоносы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что листья стали ярче уже через пару недель. Еще один полезный совет: время от времени протирайте листья влажной салфеткой, чтобы растение лучше дышало и быстрее восстанавливалось.

