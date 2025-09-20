Цветок-амулет от вредителей: защитит участок от нематод, жуков и тли

Календула лекарственная — цветок-амулет от вредителей. Растение не просто украшает сад, но и эффективно очищает почву от насекомых благодаря выделению фитонцидов и алкалоидов.

Календула защитит участок от нематод, колорадских жуков и тли, а ее надземная часть подавляет развитие патогенных грибов. Это 100% натуральный защитник для картофеля, томатов и клубники.

Посадка элементарна: в апреле или под зиму разбросайте семена по грядкам, присыпьте землей и полейте. Календула растет на любых почвах, цветет с июня до заморозков оранжевыми или желтыми «солнышками», привлекающими опылителей. После сезона растения можно заделать в почву как сидерат для обеззараживания.

