Цветет пушистыми метелками и не требует укрытия на зиму: сажайте в августе

Сажайте этот многолетник в августе — и уже следующей весной он зацветет пушистыми метелками соцветий! Это растение с ажурными листьями и розовыми, белыми или красными цветами прекрасно укореняется осенью.

Астильба — идеальный многолетник для посадки в августе–сентябре. Она любит полутень и влажные почвы, подходит для посадки под деревьями или у водоемов. При осенней посадке важно заглубить корневище на 3–5 см, обильно полить и замульчировать торфом — тогда весной она тронется в рост одной из первых.

Цветение начинается в июне и длится до 6 недель, привлекая бабочек и пчел. Растение морозостойкое (до -35 °C), не требует укрытия на зиму и с каждым годом становится пышнее, образуя эффектные куртины.

