«Cпутник V» проверят на беременных после исследований на детях и взрослых

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Испытание вакцины от коронавируса «Спутник V» на беременных проведут после завершения исследования на детях и взрослых, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут, — пояснил он в комментарии для РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал, когда могут быть известны результаты эффективности вакцины «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, американский кинорежиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе.

Анализ данных в заключительной контрольной точке клинических исследований «Спутник V» (вакцина от коронавируса, разработанная центром Гамалеи) показал, что эффективность препарата находится на уровне 91,4%. Оценка производилась через 21 день после введения первой дозы. Во внимание принимались результаты добровольцев, получивших в заключительной точке исследований как первую, так и вторую дозу вакцины.

Уникальность вакцины заключается в использовании двух различных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека. Такой подход предусматривает создание более сильного и длительного иммунитета по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для обеих доз.