COVID-19 вызвал перебои с препаратами от ревматоидного артрита

Применение препаратов от ревматоидного артрита при коронавирусной инфекции спровоцировало перебои с этими лекарствами во всём мире, пишет «Коммерсант». Пациенты испытали сложности с получением лекарств по льготным рецептам и были вынуждены покупать их. Это увеличило продажи в рознице почти на 23% менее чем за год. Из-за ажиотажа дистрибьюторы ограничили поставки в коммерческий сегмент в пользу государственных больниц.

По данным издания, проблема стала актуальной для пациентов во всём мире. Международная профильная организация EULAR потребовала «разумного распределения лекарств между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19».

Продажи 19 препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, за десять месяцев этого года в рознице выросли на 22,7% год к году, до 2,86 млрд рублей, — сообщает издание со ссылкой на данные DSM Group.

Так, препараты на основе дексаметазона стоимостью до 500 рублей за упаковку выросли в цене на 54%, на основе метилпреднизолона — на 34%, преднизолона — на 30%.

При этом, по данным DSM Group, госзакупки этих лекарств с января по октябрь выросли на 40% — до 32 млрд рублей. За это время было отменено 15,5% тендеров на общую сумму 6,2 млрд рублей. Это связано с отсутствием заявок от поставщиков, которые могли не согласиться с закупочной ценой или не иметь в наличии достаточного объёма препаратов.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях России зафиксировали дефицит препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный». Лекарство жизненно необходимо пациентам, страдающим от первичного иммунодефицита, по официальным данным, их в стране 3,5 тысячи.