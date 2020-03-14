Два жителя Кемерово находятся в изоляции под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8 после того как исследования подтвердили наличие у них коронавирусной инфекции.
Об этом
В Кемерово организован оперативный межведомственный штаб по контролю над ситуацией с инфекцией.
По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
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