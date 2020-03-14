https://static.news.ru/photo/ee5244a0-65d3-11ea-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два жителя Кемерово находятся в изоляции под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8 после того как исследования подтвердили наличие у них коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Кемеровской области. Ещё один пациент с подозрением на COVID-2019 находится в больнице в Новокузнецке, его диагноз в настоящий момент уточняется.

В Кемерово организован оперативный межведомственный штаб по контролю над ситуацией с инфекцией.

По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.