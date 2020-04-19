COVID-19 сохраняется на разных поверхностях от 4 часов до 7 дней

https://static.news.ru/photo/63e064f8-8231-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны помнить о правилах гигиены, потому что коронавирус сохраняется на разных поверхностях от 4 часов до 7 дней.

Например, вирус держится на медных монетах до 4 часов, а на нержавеющей стали и пластике — 3–7 дней. Кроме того, на медицинской маске вирус может жить неделю.

Заразиться коронавирусом можно воздушно-капельным путём, воздушно-пылевым и контактным (через рукопожатия и прикосновения к предметам, на которых оседает вирус), — напомнили в Минздраве Московской области.

В общей сложности на данный момент в РФ коронавирусом заболели 42 853 человека. За последние сутки было подтверждено 6060 случаев заражения в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. С начала эпидемии в стране 3291 человек с COVID-19 выздоровел, 361 пациент умер.

Как писал NEWS.ru ранее, академик Российской академии наук иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков. Они убивают не только вредные бактерии, но и полезные, в результате этого снижается иммунитет.