Медики впервые с конца ноября выявили менее 25 тыс заразившихся COVID

https://static.news.ru/photo/6ac016ca-4da0-11eb-90cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили в РФ 24 150 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это минимум с 25 ноября. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504).

Число смертей за неделю в стране оказалось минимальным с начала декабря. Активных случаев в стране, по данным на утро 3 января 2021 года — 559 399, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в мире зарегистирировано свыше 84,5 млн заражённых COVID-19. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные из открытых источников. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн). Эти же страны являются лидерами и по числу жертв инфекции. В США от коронавируса умерли 350,1 тысячи человек, в Бразилии — 195,7 тысячи, в Индии — 149,4 тысячи. Всего в мире от COVID-19 скончались 1,8 млн человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившегося в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. С 4 января записаться на прививку смогут работники экономической отрасли, а также чиновники и бюджетники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.