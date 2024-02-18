Раскрыты последствия долгого COVID-19 для мозга Medscape: мозг некоторых пациентов состарился на 20 лет после долгого COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мозг пациентов, переболевших длительным COVID-19, может «состариться» на 20 лет — его функции сильно снижаются после болезни, что эквивалентно черепно-мозговой травме, отмечает научный журнал Medscape. Ученые из Ливерпульского университета в Британии заявили, что именно так можно интерпретировать состояние «затуманенного разума», на что жаловались некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию.

В статье указывается, что еще на первых порах пандемии люди, которые до этого лечились от COVID-19, жаловались на ухудшение активности мозга. Ученые спустя несколько лет решили провести тестирование среди таких пациентов.

В ходе исследования они выяснили, что некоторые области мозга уменьшились в объеме (речь идет о тех частях мозга, которые, как считается, отвечают за когнитивные способности). Аналитики сопоставили это с уже имеющимися данными и пришли к неутешительным выводам — последствия для мозга у таких пациентов могут сравниться с травмами головы, старением на 20 лет или потерей 10 баллов IQ.

Главным же вопросом сейчас остается, обратимы ли данные последствия. Ответа на него пока нет, он будет найдет в течение последующих наблюдений, но только время покажет, насколько силен ущерб для мозга человека, заключили ученые.

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