Ещё у трёх жителей Кузбасса из девяти госпитализированных с подозрением на коронавирус тесты на заболевание показали отрицательный результат.
Об этом в своём Telegram-канале «Цивилев. Live» сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Тесты на коронавирус дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что ранее такой же результат показали тесты ещё четырёх госпитализированных. Таким образом, коронавирус не подтвердился уже у семи человек, а возможными его носителями остаются лишь два человека.
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