https://static.news.ru/photo/9e3eb174-6781-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Weiland/Global Look Press

Ещё у трёх жителей Кузбасса из девяти госпитализированных с подозрением на коронавирус тесты на заболевание показали отрицательный результат.

Об этом в своём Telegram-канале «Цивилев. Live» сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Тесты на коронавирус дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что ранее такой же результат показали тесты ещё четырёх госпитализированных. Таким образом, коронавирус не подтвердился уже у семи человек, а возможными его носителями остаются лишь два человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском Сиэтле 16 марта участник клинических испытаний получит экспериментальную дозу вакцины от COVID-19.