https://static.news.ru/photo/15beafb6-1e93-11ea-98ca-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) назвал Шереметьево самой популярной точкой вызова такси в декабре 2019 года.
Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова — Шереметьево, самый востребованный адрес назначения — Внуково, — сообщается на странице ЦОДД в Twitter.
Такси в декабре - это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова - #SVO, самый востребованный адрес назначения - #VKO. На прогулки в центр на такси тоже ездят. Чаще всего на Манежную, Таганскую и Пушкинскую площадь. pic.twitter.com/CLDHTLYkja