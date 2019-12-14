https://static.news.ru/photo/15beafb6-1e93-11ea-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) назвал Шереметьево самой популярной точкой вызова такси в декабре 2019 года.

Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова — Шереметьево, самый востребованный адрес назначения — Внуково, — сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Такси в декабре - это про аэропорты и вокзалы.

Самая популярная точка вызова - #SVO , самый востребованный адрес назначения - #VKO . На прогулки в центр на такси тоже ездят. Чаще всего на Манежную, Таганскую и Пушкинскую площадь. pic.twitter.com/CLDHTLYkja — ЦОДД (@gucodd) 14 декабря 2019 г.

Также уточняется, что в столице люди предпочитают выбираться на такси в центр города: самые востребованные пункты назначения — Манежная, Пушкинская и Таганская площади.

Как ранее писал NEWS.ru, ЦОДД оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля в Москве информационными табло. Это сделано для того, чтобы по ходу движения предупреждать водителей об авариях.