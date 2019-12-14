Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) назвал Шереметьево самой популярной точкой вызова такси в декабре 2019 года.

Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова — Шереметьево, самый востребованный адрес назначения — Внуково, — сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Также уточняется, что в столице люди предпочитают выбираться на такси в центр города: самые востребованные пункты назначения — Манежная, Пушкинская и Таганская площади.

Как ранее писал NEWS.ru, ЦОДД оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля в Москве информационными табло. Это сделано для того, чтобы по ходу движения предупреждать водителей об авариях.

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