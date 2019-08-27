Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы напомнил водителям о том, что в последние дни летних каникул школьники возвращаются на столичные улицы.

ЦОДД опубликовал в Twitter призыв к автомобилистам быть более внимательными и осторожными. В нём отмечается, что юные пешеходы «бывают внезапны, непредсказуемы и не всегда заметны».

Как ранее писал News.ru, ЦОДД предупредил водителей о том, что в преддверии начала учебного года обстановка на московских дорогах осложнится. Загруженность главных магистралей вырастет на 15–17%.

News.ru в соцсетях