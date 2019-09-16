Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы попросил автомобилистов не парковаться под рекламными конструкциями и деревьями из-за сильного ветра в понедельник, 16 сентября.

Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра — до 13–18 м/c. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В понедельник в Москве ожидается облачная погода с дождём и ветром до 17 м/с. Температура воздуха составит 14–16 градусов.

Как ранее писал News.ru, тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, летнего зноя ждать не стоит.

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