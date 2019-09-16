Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Приговор гражданину Польши в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж был оставлен без изменений Верховным судом России. Об этом журналистам ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты и доводы обеих сторон. По итогу, как сообщает ЦОС ФСБ, решение Московского городского суда в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски было признано законным и...