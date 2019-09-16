В понедельник в Москве ожидается облачная погода с дождём и ветром до 17 м/с. Температура воздуха составит 14–16 градусов.
Как ранее писал News.ru, тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, летнего зноя ждать не стоит.
Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты и доводы обеих сторон. По итогу, как сообщает ЦОС ФСБ, решение Московского городского суда в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски было признано законным и...
ЦОДД попросил автомобилистов не парковаться под деревьями из-за ветра