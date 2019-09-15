Приуроченный ко всемирному «Дню без автомобиля» осенний велофестиваль прошёл по центральным улицам и набережным столицы. В нём приняли участие около 30 тысяч человек. Протяжённость маршрута составила 24 км.
Всемирный день без машины на самом деле ежегодно проводится не 15, а 22 сентября. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта.
Как писал News.ru, ранее прошедший в столице парад городской техники вызвал критику со стороны москвичей, несмотря на уверения властей в том, что действо якобы проводилось «по просьбам» горожан.