https://static.news.ru/photo/b0e4faa2-d7be-11e9-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Движение автомобильного транспорта по набережным и Садовому кольцу в Москве полностью восстановили после осеннего велофестиваля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение полностью восстановлено, — написано на странице ЦОДД в Twitter .

Приуроченный ко всемирному «Дню без автомобиля» осенний велофестиваль прошёл по центральным улицам и набережным столицы. В нём приняли участие около 30 тысяч человек. Протяжённость маршрута составила 24 км.

Всемирный день без машины на самом деле ежегодно проводится не 15, а 22 сентября. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта.

Как писал News.ru, ранее прошедший в столице парад городской техники вызвал критику со стороны москвичей, несмотря на уверения властей в том, что действо якобы проводилось «по просьбам» горожан.