https://static.news.ru/photo/66e46350-6c76-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксировано гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в Люксембурге, что подтверждает эффективность принятых мер. Об этом сообщил CNN.

Отмечается, что в России — стране с населением 146 млн человек, число заражённых сопоставимо с Люксембургом, где население составляет 628 тыс. человек, а зарегистрированных случаев заражения коронавирусом — 670.

Число подтверждённых случаев заболевания в России коронавирусом на удивление невелико несмотря на то, что Россия граничит с Китаем и зарегистрировала свой первый случай заболевания ещё в январе, — цитирует RNS экспертов телеканала.

По их мнению, это говорит о том, что принятая в стране стратегия борьбы с пандемией сработала.

NEWS.ru писал, что российские тест-системы диагностики COVID-19 имеют максимально возможную чувствительность, не уступая мировым аналогам. Они выявляют единичные копии вируса.

По состоянию на 22 марта общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, скончались 13 173 пациента, поправились 95 129. В России число заболевших за сутки увеличилось с 306 до 367 пациентов. Выздоровели 16 человек.