CNN: Сноуден согласился заплатить $5 млн властям США из своих гонораров

https://static.news.ru/photo/439bf364-fcd5-11ea-a240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласен выплатить правительству страны более $5 млн из средств, полученных с продаж вышедшей в 2019 году книги «Личное дело», а также за публичные лекции.

Белый дом в своём иске настаивает, что выход воспоминаний бывшего сотрудника спецслужб нарушила договорённость о неразглашении, подписанную Сноуденом во время работы на ведомства. Вашингтон считает, что вся прибыль от продажи и публикации «Личного дела» принадлежит Штатам, передаёт телеканал CNN. По данным СМИ, книга принесла Сноудену $4,2 млн. Ещё $1,03 млн он получил за 56 выступлений, в ходе которых он также якобы раскрывал секретные данные.

В 2013 году Эдвард Сноуден распространил информацию о методах работы АНБ, нарушающих ряд положений Конституции США. В Соединённых Штатах его обвинили по нескольким статьям закона о шпионаже, и бывший сотрудник АНБ был вынужден покинуть страну. В 2014 году он получил убежище в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все попытки преследовать бывшего работника спецслужб США Эдварда Сноудена необходимо прекратить. В его ситуации нельзя говорить о помиловании, так как он не совершил преступлений, заявил Анатолий Кучерена. Юрист представляет в РФ интересы гражданина Соединённых Штатов. Адвокат таким образом отреагировал на слова лидера США Дональда Трампа о возможном помиловании Сноудена.