Clubhouse повторно разблокировал Соловьёва

Приложение Clubhouse — это новая социальная сеть для пользователей операционной системы iOS, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co. В России сервис стал популярным в начале 2021 года. Для пользования приложением необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного юзера. Владелец заблокированного профиля не может создавать «комнаты» — чаты для общения, но сохраняет право слушать чужие обсуждения.
Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёву не дали провести эфир в Clubhouse 17 февраля: его заблокировали ещё до начала выступления. Это был уже второй бан со стороны соцсети, который продлился дольше первого.