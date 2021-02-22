Clubhouse повторно разблокировал Соловьёва

https://static.news.ru/photo/35692c38-768a-11eb-ad04-96000091f725_660.jpg Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва. Об этом он проинформировал своих подписчиков в других соцсетях.

Доступ журналисту вернули спустя неделю после бана.

Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт, — поделился радостью Соловьёв.

Он призвал всех подписываться на его аккаунт.

Приложение Clubhouse — это новая социальная сеть для пользователей операционной системы iOS, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co. В России сервис стал популярным в начале 2021 года. Для пользования приложением необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного юзера. Владелец заблокированного профиля не может создавать «комнаты» — чаты для общения, но сохраняет право слушать чужие обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёву не дали провести эфир в Clubhouse 17 февраля: его заблокировали ещё до начала выступления. Это был уже второй бан со стороны соцсети, который продлился дольше первого.