CК проверит блогера Шевченко из-за критики депутата Госдумы

https://static.news.ru/photo/06c1ba54-cdf0-11eb-8c08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России начал проверку в отношении журналиста Максима Шевченко из-за критики позиции депутата Госдумы Ольги Тимофеевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Проверка началась из-за стрима Шевченко, который вышел на YоuTube 4 апреля. В нём он заявил о травле со стороны Тимофеевой родителей ногайской народности, которые одевали своих дочерей в хиджаб, а позже были убиты, — рассказали в СК.

Тимофеевой не понравились слова о травле, и она написала заявление в Следственный комитет, который начал проверку. Теперь следователи решают, не было ли в словах Шевченко признаков клеветы.

В свою очередь журналист заявил, что не считает себя причастным к клевете. По его словам, в Интернете есть записи Тимофеевой, где она крайне резко высказывается по поводу ношения хиджабов, что блогер счёл травлей. Он добавил, что по его мнению, заявление Тимофеевой является пиаром перед избирательной кампанией.

В 2012 году в Ставропольском крае разгорелся скандал после того, как в селе Кара-Тюбe девочек-ногaек перестали пускать на школьные занятия в хиджaбах. Через несколько лет их отец, aктивно выступавший за разрешение приходить в школу в женских мусульманских головных уборах, был застрeлен.

Ранее муфтий Чечни Салах Межиев назвал ношение никаба (скрывающий лицо мусульманский платок с узкой прорезью для глаз) первым шагом на пути к терроризму. По его словам, в Чечне нет традиции ношения никаба, он распространён в арабских странах. Девушки могут носить традиционный на Кавказе хиджаб, который оставляет лицо открытым.