Цитрусы не пропадут ни грамма: простой способ сохранить апельсины и лимоны на целый год

В сезон цитрусовых легко запастись ими по выгодной цене, но мало кто знает, как сохранить вкус и аромат надолго. Этот простой способ поможет держать под рукой готовую заготовку, из которой за минуты получается освежающий напиток.

Ингредиенты

  • Апельсины — 2 кг
  • Лимоны — 1 кг
  • Сахар — 1 стакан
  • Вода — 2 л + 1 стакан
  • Мята — по желанию

Приготовление

Фрукты тщательно вымойте: посыпьте содой, залейте водой на несколько минут и хорошо ополосните. Нарежьте апельсины и лимоны тонкими кружочками вместе с кожурой, удаляя косточки.

Разложите по пакетам порциями — примерно по 2 апельсина и 1 лимону. Удалите лишний воздух и отправьте в морозильник. Такая заготовка спокойно хранится до года и не теряет аромат.

Когда захочется лимонада, достаньте пакет, слегка разморозьте и измельчите в блендере с сахаром и стаканом воды. Затем добавьте еще 2 литра воды, процедите и подавайте охлажденным. По желанию добавьте мяту — вкус будет еще ярче и свежее.

Ранее сообщалось, что творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых.

Проверено редакцией
Марина Макарова
