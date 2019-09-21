https://static.news.ru/photo/0dee9ef8-dd35-11e9-9738-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Танцор Николай Цискаридзе удивился размеру своей пенсии, информация о которой появилась накануне в СМИ.

Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу её не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится, — сказал Цискаридзе радиостанции «Говорит Москва».

Он также заявил, что не знает, откуда журналисты взяли информацию о его пенсии.

Как ранее писал News.ru, многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса являются работающими пенсионерами, получающими положенное государством пособие. Самая большая пенсия оказалась у артистов, имеющих звания.