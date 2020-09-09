«Цирк не закончен»: Лоза ожидает пересмотра приговора Ефремову

https://static.news.ru/photo/26c00c54-f243-11ea-a42a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Композитор и музыкант Юрий Лоза высказался по поводу вынесения приговора актёру Михаилу Ефремову. По его словам, наказание в восемь лет колонии, принятое Пресненским судом Москвы 8 сентября, было не случайным.

Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее, — сказал Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что Ефремов имеет много сторонников, «кричащих», что актёр не виноват, однако «нравственность у них не играет роли», поскольку «чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова» ими не учитываются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита Михаила Ефремова обжаловала приговор актёру за смертельное ДТП. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. По его словам, он 8 сентября подал краткую апелляционную жалобу.