«Циничные, подлые и бессовестные»: Навальный дал оценку авторам поправок

https://static.news.ru/photo/b6d9c5f6-6d58-11eb-b25c-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Политик Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете заявил, что негативно относится ко всем, кто принимал участие в разработке и принятии поправок к Конституции.

У меня есть крайне негативное отношение ко всем, кто участвовал в компании за принятие поправок к Конституции: от [главы ЦИК] Эллы Памфиловой, [главы государственного RT] Маргариты Симоньян и [президента Владимира] Путина, — подчеркнул он.

Он отметил, что поправки «устроили» люди, «которые сидят у власти 20 лет и воруют», и у него к ним негативное отношение, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Циничные, подлые и бессовестные люди придумали эту штуку — давайте мы будем с помощью ветерана рассказывать всем, какой плохой Навальный, — добавил он.

Политик отметил, что отреагировал на «гнусный и антипатриотический ролик» в «отвратительном Twitter канала Russia Today», на содержание которого власти выделили 20 млн рублей, а смотрят который «полтора землекопа».

Сейчас идёт уже второе заседание по этому делу, оно длится около 11 часов. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года.

Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.