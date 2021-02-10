Циклоны «Тристан» и «Ульфа» принесут рекордный снегопад в Москву

https://static.news.ru/photo/85d4cb76-6b88-11eb-ae79-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекорд по выпадению осадков может быть поставлен в Москве в ближайшие дни. Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова предупредила, что к 13 февраля город засыплет снегом.

Метеоролог рассказала, что с 12 февраля в Москве установится облачная погода, начнутся метели. После 13 февраля осадки пойдут на убыль.

12 февраля совершенно точно будет установлен новый суточный рекорд по осадкам, и не исключено, что и 13 февраля будет установлен новый суточный рекорд. Предстоящий снегопад войдёт в историю как рекордно сильный, — отметила Позднякова в беседе с Life.

Эксперт пояснила, что снегопад в Москве вызовет циклон, который сформируется из двух других циклонов. Один из них сейчас фиксируется над Карпатами, немецкие специалисты назвали его «Тристан». Другой находится на западе Средиземного моря, в районе Генуи, этому циклону дали имя «Ульфа».

По словам Поздняковой, в ближайшие дни в столице выпадет 80% месячной нормы осадков. Снежный покров может достичь 50 см в высоту.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что показатели температуры воздуха этой зимой в России оказались аномальными, передавал NEWS.ru. Температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2–6 градусов, а на европейской территории был выше нормы.