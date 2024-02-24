Циклоны, морозы до -45: какая погода будет в России с 27 февраля по 3 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе на всей европейской территории России ожидаются плюсовые температуры, а в азиатскую часть страны придут «сибирские морозы», рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

Роман Вильфанд подчеркнул, что после теплых праздничных выходных на погоду в Москве будет влиять холодный антициклон, который находится над азиатской частью России. По прогнозам метеоролога, температура воздуха в понедельник немного понизится: днем она будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью столбики термометров будут понижаться до -8... -12 градусов.

«В Москве начнет повышаться давление. Солнце уже начнет оказывать свое влияние при формировании теплового баланса: оно будет способствовать повышению температуры. Ночью из-за отсутствия облаков все же пока будет заметное охлаждение приземного слоя воздуха», — сказал он.

Метеоролог подчеркнул, что с 27 февраля в Москве ожидается солнечная малооблачная погода. По его словам, до конца месяца осадков не будет. Такая же погода установится и в других регионах Центральной России и на Черноземье, уточнил Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Петербурге

По прогнозу метеоролога, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается большее влияние теплых воздушных масс, которые принесет глубокий циклон с юго-запада. В северной столице столбики термометров на следующей неделе будут показывать до +5 градусов днем, а ночью — около 0 градусов.

«В Петербурге, поскольку он находится севернее Москвы, будет еще большее влияние циклона. После теплых выходных температура там немного опустится, но все равно погода останется теплой», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в Петербурге на следующей неделе ожидается довольно облачная погода. В Ленинградскую и соседние с ней области придут осадки в виде дождя и мокрого снега, отметил метеоролог.

В какие регионы России придет антициклон

Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в южных регионах России температурный фон будет примерно такой же, как в Москве. По его словам, это обусловлено более сильным влиянием холодного восточного антициклона.

«На юг России большее влияние будет оказывать антициклон с азиатской части страны. В Ростовской области, на севере Краснодарского края температурный фон ожидается такой же, как и в Москве, хотя она гораздо севернее», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что на следующей неделе на черноморском побережье температура воздуха будет все же немного выше. По ночам метеоролог прогнозирует 1–4 градуса тепла, а днем — +5... +10. Осадков в южных регионах России не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в России будет необычная погода

Довольно необычная погода ожидается на следующей неделе в Приволжском федеральном округе, рассказал Вильфанд. По его словам, в северных регионах округа будет заметно теплее, чем в южных.

«На юге федерального округа, а именно в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях и в Башкортостане, будет очень холодная погода для конца зимы», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Он уточнил, что по ночам ожидается 15–20 градусов мороза, а днем — 4–9 ниже нуля. По его словам, такие температуры на 4–6 градусов ниже климатической нормы, объяснил метеоролог.

«В то же время на севере округа, например в Кировской, Нижегородской областях, казалось бы, должно быть холоднее. Там влияние западного циклона сказывается сильнее. В выходные ночные температуры будут в диапазоне 10–15 градусов мороза, а днем — 1–6 градусов ниже нуля», — отметил Вильфанд.

Фото: Aleksey Fokin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вид на Нижний Новгород

В какие регионы придут аномальные морозы

По прогнозу метеоролога, на восток России на следующей неделе придут серьезные морозы. Там, по его словам, ожидаются аномально низкие температуры.

«На Урале, например, в понедельник вполне зимняя погода. В Челябинской, Курганской и на юге Тюменской области — аномально холодно. По ночам температура может опускаться до -30 градусов», — сказал метеоролог.

Однако он уточнил, что уже в первой половине недели на Урале сильно потеплеет. По прогнозам Романа Вильфанда, днем там ожидается от 0 до -4 градусов, а по ночам температура будет падать до -8... -13 градусов.

Где в России температура будет ниже климатической нормы

Аномально низкие температуры ожидаются всю неделю в Сибири. По словам метеоролога, местами столбики термометров опустятся до -40 градусов.

«Будет очень холодно в Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, на юге Красноярского края, в Хакассии. Температура будет держаться около -30 градусов в среднем, но порой может опускаться до -40 градусов. Мы привыкли к словосочетанию „сибирские морозы“. Так вот это будут именно они», — сказал Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он уточнил, что на юге Сибири температура на следующей неделе будет примерно на 8–10 градусов ниже многолетних значений. По словам Вильфанда, Гидрометцентр выпустит предупреждение о длительном периоде аномально холодной погоды. Осадков в виде снега там не ожидается.

«Однако на севере Сибири — на Ямале, Таймыре — температура воздуха на следующей неделе будет выше нормы на 7–8 градусов. Ночью ожидается 23–28 градусов мороза, а днем — 13–18 градусов ниже нуля. Для этих регионов это тепло», — уточнил Вильфанд.

Потеплеет ли в Якутии

Достаточно холодно будет на следующей неделе и на Дальнем Востоке, сообщил Роман Вильфанд. Температура, близкая к многолетним значениям, ожидается только в Якутии. Там, по словам метеоролога, будет 40–45 градусов мороза, что считается приблизительной нормой для этого региона в конце февраля.

«В целом по Дальнему Востоку температура будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса. На юге Хабаровского края, в Амурской области — 22–27 градусов мороза ночью, местами даже до -30. Днем потеплее — 8–15 градусов ниже нуля», — сказал метеоролог.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Вид на заснеженный город Хабаровск

По его словам, аномальные морозы ожидаются на следующей неделе и в Приморском крае, где теплое Охотское море обычно влияет на температуру воздуху: она выше, чем в других регионах Дальнего Востока.

«Но в этот раз по восточной периферии антициклона будет перемещаться холодный воздух из приполярных регионов. Он будет идти через Магаданскую область, Камчатку, Хабаровский край и достигнет Приморья», — говорит метеоролог.

По его прогнозам, в регионе ожидается до -18 градусов ночью, а дневные температуры могут опускаться до -7. На Дальнем Востоке с 27 февраля будет облачно, возможен небольшой снег, заключил Вильфанд.

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