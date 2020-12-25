Циклон «Грета» приближается к Москве

https://static.news.ru/photo/b5e33d90-4674-11eb-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сложные погодные условия прогнозируются 25 декабря в столичном регионе. Циклон «Грета» принесёт с собой обильные осадки.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, днём в пятницу в городе выпадет пятая часть месячной нормы осадков, передаёт РИА Новости.

Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном «Грета», сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра, или 1/5 месячной нормы осадков, — уточнил синоптик.

Также стоит ждать потепления до нуля градусов и снижения видимости до 500–800 метров. Скорость ветра будет доходить до 15 метров в секунду.

В российской столице на следующей неделе ожидаются январские морозы до минус 15 градусов. По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы. Как рассказал синоптик, к 28 декабря «инициативу в атмосфере» большей части средней полосы страны постепенно перехватит обширный антициклон и облака в столичном регионе рассеются, писал NEWS.ru.