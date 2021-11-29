Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву максимальные за 69 лет осадки

Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит во вторник, 30 ноября, максимальные за последние 69 лет осадки. В столице выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно 40% от месячной нормы ноября, сообщает РИА Новости.

Пока же рекорд по осадкам в Москве принадлежит 1952 году — тогда в столице выпало 24,5 мм осадков. Сильнейший дождь в Москве начался днём ранее. Во второй половине дня вторника, 30 ноября, ливень сменится мощным снегопадом, который ухудшит видимость на дорогах до 900 метров. Высота снежного покрова увеличится на два сантиметра. В столице заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, интенсивные обложные дожди в первой половине дня будут лить стеной.

Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр, — пояснил синоптик.

Столичные коммунальщики готовятся к приходу стихии. Все службы приведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника. Электросетевым бригадам дано задание подготовить источники аварийного питания.

Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома, на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, не парковать возле них автомобили. При управлении автотранспортом строго соблюдать режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что снегопад разной степени интенсивности пройдёт в Москве в среду, 1 декабря. К концу недели может сформироваться устойчивый снежный покров.