Циклон «Аннет» принёс москвичам снегопад и потепление

Циклон «Аннет» принес в Москву 5 января мощный снегопад, пик которого пришёлся на период с 12 до 15 часов. Он прекратился к 18 часам, за это время выпало 20% месячной нормы осадков, написал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Instagram-аккаунте.

Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — отметил Тишковец.

Поздно вечером ожидается потепление выше климатической нормы, что может отрицательно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, уточнил он.

Высота снежного покрова за время снегопада увеличилась на 4 сантиметра: с 26 до 30 сантиметров, что на треть превышает норму для первой декады месяца.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин рассказал, что в 2022 году жителей Земли ожидает «нервная» погода — такая же, какой она была в прошлом году. По словам эксперта, разворачивающиеся в Тихом океане процессы приведут к общемировому снижению температуры воздуха в 2022 году по сравнению с 2020 годом.