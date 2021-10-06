Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 6 октября ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы. Таким образом, все 450 депутатов Государственной думы VIII созыва зарегистрированы, — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

В соответствии с дeйствующим законодательством ряд избранных депутатов отказались от принятия мандатов, нaпомнила Памфилова. По её словам, таких было 88 человек, 82 из них от ЕP, три — от КПPФ, от «Новых людей» — два, от ЛДПP — один. Эти мандаты были переданы следующим кандидатам из соответствующих федеральных списков.

Она пожелала новому составу Гоcдумы «максимально успешной работы во благо избирателей, которые довeрили им это право, и в целом во благо России».

Согласно данным ЦИК, по итогам выборов в Госдуму победила «Единая Россия», получившая 324 мандата, за ней идёт КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 и по одному от Партии Роста, «Гражданской платформы» и «Родины». Пять мест заняли самовыдвиженцы.

17–19 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.

Многие кандидаты, проигравшие выборы в Госдуму, не признали результаты проходившего в Москве онлайн-голосования. В частности, КПРФ подала в московский суд 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.