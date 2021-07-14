ЦИК закроет общий доступ к трансляциям с участков на выборах

На сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК.



По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения.

Что касается доступа к трансляции. Мы расширяем этот круг, мы стараемся сделать его для участников избирательного процесса максимально доступным и комфортным, — сообщил она на заседании комиссии.

Булаев добавил, что задача — дать возможность видеть, что происходит в избирательной кампании, каждому, чьи интересы это затрагивает. Видеонаблюдение будет организовано во всех регионах России.

Здесь и сейчас мы можем дать возможность каждому заинтересованному наблюдателю увидеть, что на самом деле происходило, — отметил Булаев.

Ранее Элла Памфилова пообещала «доску позора» для провокаторов на выборах, которые попытаются проголосовать несколько раз.