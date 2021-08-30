ЦИК уличила единоросса Попова в сокрытии доходов

Ведущий государственного телеканала «Россия 1» и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Попов предоставил в избирательную комиссию неполные данные о своих доходах. Он не указал в декларации доход более 3 млн рублей, следует из документа, размещённого на сайте Мосгоризбиркома.

Попов идёт в ГД от 197-го округа Москвы. Он задекларировал доходы от «России 1», Пенсионного фонда, ВТБ, Сбербанка, банка «Тинькофф» и автодилера «Рольф». В общей сложности в его отчётности содержатся данные о доходе в 11,4 млн рублей. В то же время налоговая передала в избирком информацию, по которой Попов получил ещё 3,1 млн рублей от ВГТРК. Таким образом, его общий доход составил более 14,5 млн рублей.

В комиссии нашли несоответствия и у других кандидатов в депутаты. Так, коммунист Валерий Рашкин вообще не предоставил информацию о доходах, в то время как налоговая сообщила, что он получил 161 тысячу рублей от Средневолжской газовой компании. Кандидат от «Новых людей» Данил Махницкий, которого после своего снятия поддержал Роман Юнеман, не указал в декларации 87,2 тысячи рублей дохода от Минфина и 8,5 тысячи от «Альфа Капитала».

При этом каких-либо санкций для кандидатов за сокрытие доходов не предусмотрено.

В 2020 году журналисты издания The Insider (признано российскими властями иноагентом) оценили доход Попова в 12,9 млн рублей. Тогда же в эфире «Дождя» (признан российскими властями иноагентом) ведущий говорил, что эти данные — «фуфло абсолютное».

Кроме того, соратники оппозиционера Алексея Навального публиковали расследование о нескольких дорогостоящих объектах недвижимости Попова в Москве. Кандидат говорил, что купил жильё в ипотеку, заявил, что никогда не зарабатывал миллиона рублей в месяц, а также сказал, что «все декларации о недвижимости, имуществе, доходах давно сданы в ЦИК. Ничего не скрываю и не скрывал».