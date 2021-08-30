ЦИК уличила единоросса Попова в сокрытии доходов

Ведущий государственного телеканала «Россия 1» и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Попов предоставил в избирательную комиссию неполные данные о своих доходах. Он не указал в декларации доход более 3 млн рублей, следует из документа, размещённого на сайте Мосгоризбиркома.
Попов идёт в ГД от 197-го округа Москвы. Он
В комиссии
При этом каких-либо санкций для кандидатов за сокрытие доходов не предусмотрено.
В 2020 году журналисты издания The Insider (признано российскими властями иноагентом) оценили доход Попова в 12,9 млн рублей. Тогда же в эфире «Дождя» (признан российскими властями иноагентом) ведущий говорил, что эти данные — «фуфло абсолютное».
Кроме того, соратники оппозиционера Алексея Навального публиковали расследование о нескольких дорогостоящих объектах недвижимости Попова в Москве. Кандидат говорил, что купил жильё в ипотеку, заявил, что никогда не зарабатывал миллиона рублей в месяц, а также сказал, что «все декларации о недвижимости, имуществе, доходах давно сданы в ЦИК. Ничего не скрываю и не скрывал».