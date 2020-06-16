ЦИК разъяснил порядок голосования по Конституции болеющих россиян

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Центризбирком России в доработанном порядке голосования по поправкам в Конституцию уделил особое внимание тому, как могут исполнить свой гражданский долг пришедшие на участок с температурой люди.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, фундаментальное право гражданина на защиту здоровья не должно отменять право на участие в различных формах выражения общественного мнения.

Центризбирком после консультаций с Роспотребнадзором проработал вопрос голосования людей, которые придут на участок с температурой. Для них будет предусмотрено отдельное помещение. Также разработан вариант голосования вне помещения, когда к россиянину придут с переносным ящиком.

Гришина добавила, что порядок подготовки и проведения голосования более подробно указал на те возможности, которые должны предоставить гражданам. Речь идёт о чёткой регламентации того факта, что голосование проводится в помещениях для голосования и на дому в течение шести дней до основного дня голосования. Ранее этот вопрос был отдан на усмотрение субъектов.

ЦИК поработал вопрос того, как должно сочетаться голосование в помещении и на придомовых территориях.

Мы можем выйти с частью списка участников для голосования на придомовую территорию, заранее уведомив граждан. Если мы выходим со списком на придомовую территорию, то досрочное голосование в помещении УИК для этих граждан проводиться не может, — цитирует РИА Новости секретаря.

Ранее NEWS.ru писал, что Центризбирком разработал специальные рекомендации для участников голосования. В частности, граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, пройти температурный контроль и использовать индивидуальную ручку.

Кроме того, на местах проведения голосования желательно находиться не более 15 минут, а также быть в маске и перчатках. В помещениях для голосования запрещается употребление пищи и напитков, рукопожатия и другие физические контакты. Рекомендации были согласованы председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Москвичи имеют возможность исполнить свой гражданский долг дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали 685 тысяч человек. Зарегистрироваться на участие в голосовании можно на двух порталах: сайте госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Принять участие в онлайн-голосовании по поправкам может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянную регистрацию в Москве.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.