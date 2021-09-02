ЦИК проверит запись тренинга по фальсификации выборов в Подмосковье

Тренинг о методах фальсификации выборов в Государственную думу прошёл в подмосковном Королёве. Мероприятие записали за диктофон и опубликовали журналисты «Новой газеты», после чего ЦИК начала оперативную проверку. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.

Центризбирком направил официальные письма Генпрокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избиркома региона. Чиновников «настоятельно попросили» в максимально короткие сроки принять меры по предотвращению фальсификаций, а также тщательно расследовать факты из публикации СМИ.

В ЦИК считают, что, если информация о тренинге подтвердится, наказание должно быть неотвратимым. Оно может быть уголовным, так как произошедшее будет квалифицировано как групповой сговор.

Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобождённые от своих должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном качестве, и, фактически перечёркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг, — говорится в сообщении комиссии.

Вечером 2 сентября «Новая газета» опубликовала фрагменты аудиозаписи тренинга, на котором учили фальсифицировать результаты голосования и обеспечить «Единой России» примерено 45% голосов. Куратор рассказывала, что для подделки результатов будут подготовлены дубликаты избирательных списков: один будут отдавать наблюдателям, а другой — избирателям. По информации издания, куратором могла быть советница глава Королёва Жаннв Прокофьева.

Если вы всё сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование, — подчёркивала женщина на записи.

Она отмечала, что избиркомам «интересна конкретная цифра и конкретная партия». Она не называла партию, но несколько раз упоминала «помощь» «Единой России». Среди одномандатников важными она называла действующих депутатов от ЕР: Сергея Пахомова в ГД и Сергея Керселяна в Мосгордуме. При этом им важны не проценты, а количество голосов.

Тот [список], который будет сдаваться, он достаточно объёмный получается, на 45%. Его я советую начать изготавливать сразу после получения листов списка избирателей, — говорила куратор.

Она отмечала, что потребуется много времени, чтобы внести все данные и расписаться за всех избирателей. В связи с этим списки комиссия получит не позднее, чем за 10 дней до начала голосования. При этом она призвала сделать так, чтобы голосование прошло без жалоб, заявлений и замечаний, отметив, что это «пожелание» начальства. Кроме того, она говорила, что на участках будут подставные наблюдатели.

На мероприятии она представляла Сергея Викторовича и Павла Владимировича, которых называла заместителями главы Королёва по выборам. На сайте местной администрации среди заместителей есть люди с такими именами и отчествами: Сергей Иванов и Павел Котов.

Ранее стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьяца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».