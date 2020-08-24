ЦИК проведёт общественное тестирование системы онлайн-голосования

https://static.news.ru/photo/49b09fa2-e6af-11ea-b28e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия России проведёт общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования.

Как сообщается на сайте ЦИК, тестирование пройдёт 31 августа в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области. Принять в нём участие смогут избиратели, которые подали заявление на дистанционное голосование, а также представители экспертного сообщества.

В рамках общественного тестирования пройдёт презентация организационно-технических аспектов дистанционного электронного голосования.

В презентации примут участие представители ЦИК России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ПАО «Ростелеком», представители политических партий и экспертного сообщества, — рассказали в комиссии.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России к сентябрю 2020 года будут ужесточены требования к голосованию на придомовых территориях. По её словам, в частности, наличие тента или навеса, ширмы и переносного столика станет обязательным. Это связано с многочисленными жалобами граждан на то, что во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию голосовать на придомовых территориях приходилось буквально «на пеньках и лавочках», писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что в единый день голосования, который в 2020 году назначен на 13 сентября, жители ещё двух регионов могут получить возможность проголосовать в онлайн-формате и присоединиться к эксперименту, в котором уже приняли участие Москва и Нижегородская область. При этом глава избиркома не назвала регионы, которые признают готовыми к участию в эксперименте, однако комиссия, по её словам, уже наметила кандидатов.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.