https://static.news.ru/photo/5e945546-6cf0-11ea-a53e-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Центризбирком попросил регионы временно приостановить агитацию по голосованию за поправки в Конституцию из-за возможного переноса его даты.

Региональным комиссиям рекомендовано пока не начинать подомовые обходы граждан, не публиковать агитационные видеоролики, а также не спешить открывать пункты приёма заявлений на досрочное и надомное голосование до появления определённости. Согласно голосовому сообщению начальника управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольги Кузнецовой, полученному регионами, ситуация прояснится в ближайшие дни, пишет «Коммерсант».

Продолжать печатать пока можно только брошюру с разъяснением предложенных конституционных поправок, остальное ЦИК рекомендует «затормозить». При этом Кузнецова заверила регионы, что «все всё успеют».

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Основной закон может быть перенесено на июнь из-за ситуации с распространением коронавируса. Как писал NEWS.ru, сенатор Андрей Клишас заявил, что таких планов у властей пока нет. Он заверил, что голосование состоится 22 апреля, если не будет резкого ухудшения обстановки.

В настоящее время число заражений коронавирусом в России достигло 438. Выздоровели 18 человек. В мире количество заражённых увеличилось до 343,7 тысячи человек. При этом выздоровели 97,3 тысячи человек, умерли 14,7 тысячи.