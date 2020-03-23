Центризбирком попросил регионы временно приостановить агитацию по голосованию за поправки в Конституцию из-за возможного переноса его даты.
Региональным комиссиям рекомендовано пока не начинать подомовые обходы граждан, не публиковать агитационные видеоролики, а также не спешить открывать пункты приёма заявлений на досрочное и надомное голосование до появления определённости. Согласно голосовому сообщению начальника управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольги Кузнецовой, полученному регионами, ситуация прояснится в ближайшие дни,
Продолжать печатать пока можно только брошюру с разъяснением предложенных конституционных поправок, остальное ЦИК рекомендует «затормозить». При этом Кузнецова заверила регионы, что «все всё успеют».
Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Основной закон может быть перенесено на июнь из-за ситуации с распространением коронавируса. Как писал NEWS.ru, сенатор Андрей Клишас заявил, что таких планов у властей пока нет. Он заверил, что голосование состоится 22 апреля, если не будет резкого ухудшения обстановки.
В настоящее время число заражений коронавирусом в России достигло 438. Выздоровели 18 человек. В мире количество заражённых увеличилось до 343,7 тысячи человек. При этом выздоровели 97,3 тысячи человек, умерли 14,7 тысячи.
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