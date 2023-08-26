ЦИК придумал, чем заменить iPhone ЦИК планирует закупить сотрудникам отечественные смартфоны вместо iPhone

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Руководство Центральной избирательной комиссии России ведет переговоры с отечественными производителями смартфонов с целью поставок мобильных устройств сотрудникам взамен iPhone, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК РФ. В комиссии подчеркнули, что телефонами можно будет пользоваться в служебных целях, общего запрета на устройства Apple для сотрудников ЦИК не будет.

Ведутся переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники для использования в служебных целях, — рассказал представитель ЦИК.

Он подчеркнул, что владельцы iPhone смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании.

Ранее Минцифры запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, в личных целях использовать девайсы от Apple можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.

До этого холдинг «Российские железные дороги» также ввел запрет на использование мобильных устройств от Apple в рабочих целях. О причинах соответствующего решения руководства компании не уточняется. До этого аналогичное решение приняла Федеральная налоговая служба, а также Министерство культуры России. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже приобрели новые смартфоны за свой счет.