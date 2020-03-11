https://static.news.ru/photo/372b68f8-6388-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Центризбирком представил официальный логотип и слоган предстоящего общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Церемония прошла перед зданием ЦИК. Сам логотип представляет собой Конституцию в виде книги красного цвета с российским флагом, с датой 22 апреля и надписью «общероссийское голосование».

Как передаёт ТАСС, слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Ранее стало известно, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде, писал NEWS.ru.