Центризбирком представил официальный логотип и слоган предстоящего общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.
Церемония прошла перед зданием ЦИК. Сам логотип представляет собой Конституцию в виде книги красного цвета с российским флагом, с датой 22 апреля и надписью «общероссийское голосование».
Как
Ранее стало известно, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде, писал NEWS.ru.
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